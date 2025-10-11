premio antonio russo ai reporter di guerra

Francavilla al Mare (CH) – Sabato 18 ottobre, Francavilla al Mare tornerà a essere il cuore pulsante della riflessione sul giornalismo di guerra con la dodicesima edizione del Premio Nazionale sul Reportage di Guerra Antonio Russo” dedicato al coraggioso reporter di Radio Radicale assassinato in Georgia nel 2000 mentre documentava il conflitto in Caucaso. L’appuntamento è a Palazzo Sirena per una giornata intensa che unisce giornalismo, memoria, formazione, teatro e musica per rendere omaggio ai reporter che, come Antonio Russo, hanno scelto di raccontare i conflitti da vicino, con onestà e coraggio, portando alla luce storie spesso scomode e dimenticate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

