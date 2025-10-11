Preghiera del mattino del 11 Ottobre 2025 | Guidami alla Tua verità

Lalucedimaria.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 11 ottobre 2025 guidami alla tua verit224

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 11 Ottobre 2025: “Guidami alla Tua verità”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino

