Prefabbricati per strade e gallerie | Crezza apre la nuova sede a Gordona
Sabato 11 ottobre Crezza ha inaugurato ufficialmente la sua nuova sede a Gordona, segnando una tappa importante nella storia dell’azienda fondata nel 1992 e oggi punto di riferimento nella prefabbricazione in calcestruzzo per la sicurezza stradale, le gallerie e le grandi opere civili. Dopo aver. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: prefabbricati - strade
Montevescovado, continua l'operazione di sgombero dei prefabbricati - facebook.com Vai su Facebook
Strade, ponti e gallerie. Sedici milioni di lavori. Interventi fino al 2029 - Finanziamenti statali investiti in gran parte in Val di Vara e nelle Cinque Terre. lanazione.it scrive
Strade come gallerie per la festa dell’arte - Tutto questo è Vergato Arte, la rassegna arrivata all’XI edizione, che quest’anno torna in presenza ... Scrive ilrestodelcarlino.it