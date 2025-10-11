Precipita in un dirupo | salvata dai Vigili del fuoco e Soccorso alpino
E’ precipitata in un dirupo a Castello di Larciano, nel comune di Bagno di Romagna. Una donna è stata soccorsa sabato pomeriggio dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna e del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale della sede centrale di Forlì. Le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: precipita - dirupo
