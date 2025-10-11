Precipita in un dirupo durante la raccolta delle castagne e batte la schiena | trasportata al Bufalini

Forlitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 55enne di Forlimpopoli si trova ricoverata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo esser caduta in un dirupo mentre stava raccogliendo delle castagne insieme al compagno. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Larciano nei pressi di Podere Sarsine, nel comune di Bagno di Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: precipita - dirupo

