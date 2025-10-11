Precipita dagli scogli a Cefalù donna di 31 anni in codice rosso all' ospedale Giglio

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' in gravi condizioni la ragazza di 31 anni precipitata dagli scogli a Cefalù, nel Palermitano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, quando la giovane è caduta da un'altezza di circa 8 metri. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che - dopo averla tratta in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: precipita - scogli

