Prato don Andrea Guglielmi è il nuovo parroco di Santa Maria del Soccorso

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 11 ottobre 2025 – Parroco e parrocchiano. Così può essere definito don Andrea Guglielmi, nominato dal vescovo Giovanni Nerbini alla guida di Santa Maria del Soccorso, una delle comunità più grandi della Diocesi di Prato. Don Andrea, 45 anni, è cresciuto e si è impegnato nell’associazione Cieli Aperti, realtà nata all’interno della parrocchia come centro di aggregazione giovanile e per gestire l’oratorio. La messa di ingresso si è tenuta ieri, venerdì 10 ottobre, ed è stata presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. La funzione è stata concelebrata dal cancelliere vescovile don Vincent Souly insieme ai parroci del vicariato, alla presenza di tanti fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

