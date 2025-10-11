Pratici comodi casual chic i corduroy pants hanno tutte le carte in regola per essere la divisa quotidiana della stagione fredda

Sono caldi, comodi, belli e hanno anche quel fascino d’altri tempi che conquista all’istante. I pantaloni di velluto a costine, in poche, parole hanno tutto ciò che serve per diventare il capo base da giocare nei look casual chic di ogni giorno. Rubando il posto ai più canonici jeans. Dalla loro parte hanno infatti anche la possibilità di essere declinati in tantissimi colori. Cavalcando le tendenze della stagione autunnale. Dal rosso bordeaux al marrone caramello, dal verde oliva al beige, dal bluette al grigio, le varianti sono infinite. Spaziando tra vestibilità slim, a zampa d’elefante, wide leg e oversize. 🔗 Leggi su Amica.it

