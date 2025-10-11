Pratica CSM per il magistrato Piccirillo Coronas | Serve equilibrio istituzionale
Fiumicino, 11 ottobre 2025 – “Ho letto con attenzione la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha approvato la pratica a tutela del magistrato Raffaele Piccirillo, criticato dal ministro Nordio per le sue dichiarazioni sul caso Almasri” — dichiara Coronas — “ritengo che, in momenti così delicati per le istituzioni, ogni scelta debba riflettere il principio di equilibrio e non alimentare contrapposizioni sterili”. “Da un lato va rispettata l’autonomia dei magistrati, dall’altro non può esserci alcuna impunità per comportamenti che rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini nella giustizia» — continua — «è compito del CSM vigilare con rigore, ma senza assumere posizioni che possano apparire di parte”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: pratica - magistrato
Il Csm approva la pratica a tutela del magistrato minacciato da Nordio sul caso Almasri. Contrari i laici di destra
Csm approva pratica a tutela per magistrato caso Almasri
Denuncia una pratica illegale. Discriminato. Il caso di Giuseppe Picone 27 anni di servizio, una medaglia d’oro e una di bronzo. Eppure non fa più parte del corpo della Polizia Penitenziaria. È l’amara storia di Giuseppe Picone, 53 anni, iniziata nel 2004 quan Vai su Facebook
Caso Almasri, Csm approva tutela Piccirillo: “Da Nordio parole gravi, condiziona toghe” - Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, il magistrato criticato da Nordio per la sua intervista a Repubblica ... Segnala repubblica.it
Csm approva pratica a tutela per magistrato caso Almasri - Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, il magistrato criticato da Nordio per la sua intervista sul caso ... Riporta ansa.it