Prata di Principato Ultra il 19 la presentazione del libro di Achille Salzano
Tempo di lettura: < 1 minuto Un tema attuale, quello dello spopolamento delle aree interne, affrontato leggendo le righe del libro di Achille Salzano “Verso l’ignoto. Il romanzo dell’emigrante” curato dal prof. Paolo Speranza ed edito da Vincenzo D’Amico. Ambientata tra Prata di Principato Ultra e Pratola Serra, l’opera narrativa inaugurò in Italia un nuovo genere letterario: “il romanzo dell’emigrante”. Dall’Irpinia al Nuovo Mondo, passando per la tumultuosa realtà del porto di Napoli, il narratore costruisce con abilità un intreccio avvincente, basato su un ritmo sostenuto e continui colpi di scena, fino all’epilogo imprevedibile che attende i due sposini abbagliati dal “sogno americano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
