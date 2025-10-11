Pranzo neroverde in attesa del derby con il Chions

Domenica 12 ottobre il Pordenone Fc presenterà alle famiglie e ai tifosi il proprio Settore giovanile. Ragazzi e ragazze neroverdi - oltre 300 tesserati, cuore pulsante del progetto della società - sfileranno insieme agli staff all'interno dello stadio "Bottecchia" prima del derby con il Chions. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

