Pranzo neroverde in attesa del derby con il Chions

Domenica 12 ottobre il Pordenone Fc presenterà alle famiglie e ai tifosi il proprio Settore giovanile. Ragazzi e ragazze neroverdi - oltre 300 tesserati, cuore pulsante del progetto della società - sfileranno insieme agli staff all'interno dello stadio "Bottecchia" prima del derby con il Chions. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: pranzo - neroverde

SIAMO IL PN Per una domenica tutta neroverde: presentazione del Settore giovanile, pranzo con tifosi e famiglie, giornata di ambiente e sociale. Alle 16:30 il derby di campionato con il Chions. Vi aspettiamo numerosi al Bottecchia! #ForzaRamarri - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Roma, info biglietti: prezzi e come acquistarli. Sale l'attesa per il derby della Capitale - Sale l'attesa per il derby della Capitale tra Lazio e Roma in programma domenica all'ora di pranzo. Segnala ilmessaggero.it

Derby, cresce l'attesa: le voci di laziali e romanisti tra sfottò e risate - Siamo stati al mercato di piazza Iris, a Centocelle per sentire gli umori a due giorni dalla partita. romatoday.it scrive