Posillipo impresa sfiorata contro l’AN Brescia

Tempo di lettura: 3 minuti Sfiora l’impresa la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede per 16-14 alla Scandone all’ AN Brescia, al termine di una partita intensa con i rossoverdi che risalgono dal -4, arrivando ad un passo dal pareggio ed uscendo tra gli applausi della Piscina Scandone. La Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo ha dovuto rinunciare, oltre a Maksimovic, anche a Milicic, out per un problema alla spalla. In tribuna anche il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Sandro Campagna. Il primo gol della partita è degli ospiti con Ferrero, in controfuga, pareggia Rocchino, Brescia si riporta avanti con Balzarini, a segno in superiorità, Dolce realizza il’1-3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

