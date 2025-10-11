Portoni restaurati il Duomo risplende Il vescovo | Segno di una Chiesa che accoglie
AREZZO È stato inaugurato ieri il restauro dei tre portoni lignei della Cattedrale di Arezzo, un intervento accurato che ha restituito nuova vita a uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio artistico cittadino. Il lavoro, realizzato dall’azienda Antica Maniera di Marco Santi con la supervisione della Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto (dottoressa Ilaria Pennati) e la direzione dell’ufficio Beni Culturali della diocesi (Michel Scipioni), ha riguardato la pulitura, la revisione delle stuccature e la patinatura protettiva dei portoni. Finanziato da Graziella Braccialini e Fondazione Graziella, il restauro ha riportato alla loro originaria eleganza i portoni risalenti al primo quarto del Novecento, realizzati in legno di castagno e caratterizzati da forme neogotiche con tocchi Liberty. 🔗 Leggi su Lanazione.it
