Porto turistico-crocieristico i Tavoli del Porto | Un parere finto positivo che non risolve le criticità

Fiumicino, 11 ottobre 2025 – “Dopo due anni di esame del progetto relativo al porto crocieristico di Fiumicino Isola-Sacra, il Ministero della Cultura (MiC) ha rilasciato un parere formalmente positivo, ma di fatto privo di efficacia risolutiva. Il parere, infatti, n on è stato accompagnato dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che resta subordinata alla presentazione di un futuro progetto esecutivo”. E’ quanto si legge in un comunicato del Comitato Tavoli del Porto. Le criticità sollevate – spiega il Comitato – nel corso dell’istruttoria rimangono tutte irrisolte e nel parere espresso sono richieste molte riprogettazioni da doversi verificare prima di poter concedere l’eventuale autorizzazione paesaggistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: porto - turistico

