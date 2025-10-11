Porto turistico-crocieristico c’è l’ok del Ministero | i dettagli del progetto

Fiumicino, 11 ottobre 2025 – Parere favorevole è stato espresso dal Ministero della Cultura all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) per il porto turistico-crocieristico di Fiumicino. Ok che arriva dopo quello del Ministero dell’Ambiente. Per la realizzazione del progetto (con un investimento di circa 600 milioni) il Ministero ha dato particolare importanza alle indagini archeologiche preventive che dovranno essere svolte, una sorveglianza archeologica in corso d’opera e un coordinamento con il Ministero per le autorizzazioni paesaggistiche. Va verso la conclusione, quindi, l’iter burocratico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it