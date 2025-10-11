portiamo i robot a lezione dalle api intelligenza artificiale basta con la paura

Giorgio Vallortigara abbatte le barriere fra scienza e letteratura e firma un romanzo – Desiderare (Marsilio) – che lui presenta come “thriller metafisico” e nel quale propone, pagina dopo pagina, piccole questioni di fisica, biologia, fisiologia incastonate nella trama, in un impasto davvero originale. Neuroscienziato di lungo corso, docente all’Università di Trento, Vallortigara sarà oggi a BergamoScienza per discutere con Gianvito Martino sulla natura del pensiero, in un dialogo intitolato “L’evoluzione del pensiero, dalle api ai robot”. Professor Vallortigara, che c’entrano le api? "C’entrano, perché lo studio delle api, dei moscerini e di altri animali simili, ha rivelato che sistemi nervosi con un numero di neuroni molto piccolo sono capaci di prestazioni cognitive del tutto sorprendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

