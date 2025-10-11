Portavo il lettino con me Mamma e lavoro è dura

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difficoltà di conciliazione dei tempi, poche tutele ma anche assenza di modelli visibili che incentivino le giovani donne ad avviare un’impresa. "Le problematiche delle donne imprenditrici sono le stesse di chi lavora alle dipendenze – spiega Daniela Bandera (nella foto), coordinatrice del gruppo tecnico LE Imprenditrici di Confindustria Brescia insieme a Renata Pelati –. Uno dei problemi è sempre la conciliazione dei tempi lavoro e famiglia, che porta soprattutto le giovani, oggi, a preferire, se possono, un lavoro alle dipendenze, per aver riconosciuta quanto meno la maternità". Per le imprenditrici, le tutele sono minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

portavo il lettino con me mamma e lavoro 232 dura

© Ilgiorno.it - "Portavo il lettino con me. Mamma e lavoro, è dura"

In questa notizia si parla di: portavo - lettino

Caterina Balivo confessa a La volta buona: "Massacrata di critiche dopo il parto" - La conduttrice televisiva ha ricordato un periodo particolarmente delicato della sua vita: il ritorno al lavoro dopo la nascita della sua bambina. Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Portavo Lettino Mamma Lavoro