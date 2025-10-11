Difficoltà di conciliazione dei tempi, poche tutele ma anche assenza di modelli visibili che incentivino le giovani donne ad avviare un’impresa. "Le problematiche delle donne imprenditrici sono le stesse di chi lavora alle dipendenze – spiega Daniela Bandera (nella foto), coordinatrice del gruppo tecnico LE Imprenditrici di Confindustria Brescia insieme a Renata Pelati –. Uno dei problemi è sempre la conciliazione dei tempi lavoro e famiglia, che porta soprattutto le giovani, oggi, a preferire, se possono, un lavoro alle dipendenze, per aver riconosciuta quanto meno la maternità". Per le imprenditrici, le tutele sono minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Portavo il lettino con me. Mamma e lavoro, è dura"