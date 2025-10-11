Pontedera Taldo predica prudenza | Partita difficile

Il Pontedera del grande ex Menichini spera di uscire indenne anche dall’incandescente Del Duca (avvio domani alle 17.30). Nell’ultimo turno i toscani hanno impattato 1-1 sul campo del Gubbio. L’obiettivo resta chiaramente quello di centrare quanto prima la salvezza per poi provare a raggiungere un piazzamento playoff. A parlare del prossimo match in programma è stato il direttore sportivo Carlo Taldo. "L’Ascoli è più forte di noi, lo dice la classifica, però ogni partita ha una storia a sé – commenta il diesse –. Proveremo a metterli in difficoltà. Anche se solo nel recupero del match con il Bra hanno preso il primo gol della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

