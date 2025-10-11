Pontedera Taldo predica prudenza | Partita difficile
Il Pontedera del grande ex Menichini spera di uscire indenne anche dall’incandescente Del Duca (avvio domani alle 17.30). Nell’ultimo turno i toscani hanno impattato 1-1 sul campo del Gubbio. L’obiettivo resta chiaramente quello di centrare quanto prima la salvezza per poi provare a raggiungere un piazzamento playoff. A parlare del prossimo match in programma è stato il direttore sportivo Carlo Taldo. "L’Ascoli è più forte di noi, lo dice la classifica, però ogni partita ha una storia a sé – commenta il diesse –. Proveremo a metterli in difficoltà. Anche se solo nel recupero del match con il Bra hanno preso il primo gol della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'US Città di Pontedera, in tutte le sue componenti, esprime le più sentite condoglianze al direttore sportivo granata Carlo Taldo per la perdita del padre. In questo momento delicato, siamo vicini a Carlo ed ai suoi familiari. - facebook.com Vai su Facebook
Pontedera, Taldo: "Avvio difficile, ma fiducia nel gruppo. VAR a chiamata strada giusta" - Carlo Taldo, direttore sportivo del Pontedera, ha analizzato l'avvio di stagione della sua squadra nel corso della trasmissione 'A Tutta C' in onda sulle frequenze di TMW Radio: Direttore, partiamo da ... Scrive m.tuttomercatoweb.com