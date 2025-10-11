Ponte degli Dei passi di solidarietà
Si chiamerà Ponte degli Dei. Un nome che richiama la sua collocazione lungo l’itinerario escursionistico della omonima via e la sua funzione simbolica di connessione tra luoghi, persone e territori. Così il ponte ciclo-pedonale sul fiume Reno, finora conosciuto come Ponte blu e riaperto al pubblico lo scorso agosto, si prepara ora all’inaugurazione ufficiale, in programma domani mattina alle 9.15. A partire da giugno dello scorso anno, infatti, la struttura è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione e ampliamento finanziato con fondi Pnrr, nell’ambito di un più ampio progetto da 5,5 milioni di euro che comprende anche la riqualificazione di Villa Ada, della stalla attigua e di circa 3 chilometri di percorsi ciclopedonali naturalistici tra Casalecchio e Sasso Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
