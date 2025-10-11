Polpenazze donna trovata legata | due arresti con accuse di tortura e violenza

Una svolta dolorosa scuote il Garda bresciano: due uomini, italiani di 31 e 42 anni, sono stati arrestati con accuse gravissime dopo il ritrovamento, l’11 settembre, di una donna legata e priva di sensi lungo una strada a Polpenazze del Garda. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato a misure cautelari eseguite dai Carabinieri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Polpenazze, donna trovata legata: due arresti con accuse di tortura e violenza

Violentata e torturata durante un festino in villa, poi abbandonata con mani e piedi legati - Mani e piedi legati, incosciente e abbandonata lungo una strada secondaria: così è stata trovata da un passante, all'alba del'11 settembre, una donna di 47 anni, di origini brasiliane. Secondo bresciatoday.it