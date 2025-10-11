Polonia opposizione in piazza per chiedere le dimissioni di Tusk | le immagini

Durante un comizio in Polonia, a Varsavia davanti a migliaia di sostenitori, il leader dell’opposizione polacca ha chiesto le dimissioni del governo. Rivolgendosi alla folla riunita nella capitale, Jaros?aw Kaczy?ski, leader del partito Legge e Giustizia, ha criticato il primo ministro Donald Tusk e le politiche dell’Unione Europea. “Dobbiamo lottare. Signore e signori, dobbiamo raggiungere un obiettivo. dobbiamo destituire Tusk e questo governo”, ha affermato. Il partito critica da mesi le politiche dell’UE. A luglio ha iniziato a invitare i sostenitori a scendere in piazza contro l’accordo sull’immigrazione dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

