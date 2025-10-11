Polonia maxi manifestazione a Varsavia contro l' immigrazione

Milano, 11 ott. (askanews) - Migliaia di persone prendono parte a una protesta anti-immigrazione nel centro storico di Varsavia, organizzata dal partito nazionalista di destra Diritto e Giustizia (PiS). Tra gli oratori figura anche l'ex Primo Ministro polacco Jaroslaw Kaczynski. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Polonia, maxi manifestazione a Varsavia contro l'immigrazione - immigrazione nel centro storico di Varsavia, organizzata dal partito nazionalista di destra Diritto e Giustizia (PiS ... Scrive libero.it

