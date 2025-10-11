Politiche europee di coesione | dacci il tuo parere

Roma, 11 ottobre 2025 – L’Italia insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea si trova nel pieno del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi per la coesione sociale. Bruxelles ha messo sul piatto oltre 300 miliardi di euro, una cifra imponente pensata per rilanciare le economie locali e ridurre il divario tra il Nord e il Sud dell’Europa. A un livello d’analisi macroscopico, si tratta in buona sostanza di una vera pioggia di finanziamenti, di cui il nostro Paese risulta essere tra i principali beneficiari con progetti che interessano soprattutto il Mezzogiorno. Digitalizzazione, riqualificazione urbana, sostegno alle imprese e inclusione sociale sono le aree d’interesse principali su cui si opera attraverso questi soldi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

