Pogacar stravince il Giro di Lombardia 2025 ed eguaglia Coppi Per cinque pro è stata l’ultima corsa

Bergamo, 11 ottobre 2025 - E sono 5: anche il Giro di Lombardia 2025 prende la via di Tadej Pogacar, che porta così a 5 le vittorie di fila nella Classica delle Foglie Morte come mai riuscito ad alcun corridore, neanche a Fausto Coppi, che aveva sì calato il pokerissimo ma non consecutivo. La gara, per molti il cosiddetto ultimo giorno di scuola (e per qualcuno, come Rafal Majka, Salvatore Puccio, Louis Meintjes, Simone Petilli e Pieter Serry, anche della carriera) procede spedita senza colpi di scena: come da previsioni, lo sloveno, al decimo successo in una Classica Monumento, scatta sul Passo del Ganda, per la precisione a 5,5 km dallo scollinamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Evenepoel stravince la crono ai Mondiali di ciclismo 2025. Clamoroso Remco: doppia Pogacar
Remco Evenepoel supersonico: stravince la cronometro ai Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar doppiato
Evenepoel stravince la sfida con Pogacar: 3° oro di fila nella crono!
Pogacar stravince, Evenepoel secondo, Seixas con gambe da predestinato, Scaroni con i migliori, Skujins top5, il cuore di Garofoli e Frigo. L'unica vera sorpresa di questo Europeo è stata la presenza in startlist di Vingegaard - X Vai su X
