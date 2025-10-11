Bergamo, 11 ottobre 2025 - E sono 5: anche il Giro di Lombardia 2025 prende la via di Tadej Pogacar, che porta così a 5 le vittorie di fila nella Classica delle Foglie Morte come mai riuscito ad alcun corridore, neanche a Fausto Coppi, che aveva sì calato il pokerissimo ma non consecutivo. La gara, per molti il cosiddetto ultimo giorno di scuola (e per qualcuno, come Rafal Majka, Salvatore Puccio, Louis Meintjes, Simone Petilli e Pieter Serry, anche della carriera) procede spedita senza colpi di scena: come da previsioni, lo sloveno, al decimo successo in una Classica Monumento, scatta sul Passo del Ganda, per la precisione a 5,5 km dallo scollinamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar stravince il Giro di Lombardia 2025 ed eguaglia Coppi. Per cinque pro è stata l’ultima corsa