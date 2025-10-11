Pogacar nella storia | vince per la quinta volta di fila il Lombardia e supera così Coppi

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il Mito ne vinse 5, ma non di seguito. Pure l'ultima Classica Monumento del 2025 va al campione del mondo, che scatta a 30 km dall'arrivo, agguanta Simmons in fuga e fa subito il vuoto, gli resiste alle spalle solo Evenepoel, che arriva a 1'48". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pogacar nella storia vince per la quinta volta di fila il lombardia e supera cos236 coppi

© Gazzetta.it - Pogacar nella storia: vince per la quinta volta di fila il Lombardia e supera così Coppi

In questa notizia si parla di: pogacar - storia

Pogacar corre contro se stesso. La storia è in salita solo per gli altri

Tour de France 2025: Pogacar immenso, Milan fa la storia

Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Domenica prossima sarà tutta un'altra storia"

pogacar storia vince quintaTadej Pogacar vince il Giro di Lombardia per il quinto anno di fila. Eguagliato il record di Fausto Coppi. Secondo Evenepoel, terzo Storer - Lo sloveno vince un'altra volta la classica delle foglie morte e scrive l'ennesima pagina di storia del ciclismo: è il primo, di sempre, a conqui ... eurosport.it scrive

pogacar storia vince quintaManita Pogacar, vinto il 5° Lombardia consecutivo: ennesimo prodigio, Evenepoel deve ancora inchinarsi - Ennesimo straordinario trionfo di Tadej Pogacar che ha vinto il suo 5° Giro di Lombardia consecutivo, ancora una volta in solitaria ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pogacar Storia Vince Quinta