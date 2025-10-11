Pogacar nella storia | vince per la quinta volta di fila il Lombardia e supera così Coppi
Anche il Mito ne vinse 5, ma non di seguito. Pure l'ultima Classica Monumento del 2025 va al campione del mondo, che scatta a 30 km dall'arrivo, agguanta Simmons in fuga e fa subito il vuoto, gli resiste alle spalle solo Evenepoel, che arriva a 1'48". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pogacar corre contro se stesso. La storia è in salita solo per gli altri
Tour de France 2025: Pogacar immenso, Milan fa la storia
Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Domenica prossima sarà tutta un'altra storia"
Ciclismo. Tadej Pogacar scrive la storia: vinto il quinto Giro di Lombardia. Eguagliato il record di Fausto Coppi. Ma per lo sloveno un primato in più: le vittorie sono consecutive, e in tutte le edizioni alle quali ha partecipato.
Giro di Lombardia LIVE: Pogacar insegue la storia
Tadej Pogacar vince il Giro di Lombardia per il quinto anno di fila. Eguagliato il record di Fausto Coppi. Secondo Evenepoel, terzo Storer - Lo sloveno vince un'altra volta la classica delle foglie morte e scrive l'ennesima pagina di storia del ciclismo: è il primo, di sempre, a conqui ... eurosport.it scrive
Manita Pogacar, vinto il 5° Lombardia consecutivo: ennesimo prodigio, Evenepoel deve ancora inchinarsi - Ennesimo straordinario trionfo di Tadej Pogacar che ha vinto il suo 5° Giro di Lombardia consecutivo, ancora una volta in solitaria ... Secondo fanpage.it