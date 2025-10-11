Pogacar nella storia vince il quinto Giro di Lombardia consecutivo
Tadej Pogacar sempre di più nella storia del ciclismo. Il corridore sloveno del Team Uae Emirates ha vinto per la quinta volta consecutiva il Giro di Lombardia, eguagliando il primato di successi del leggendario Fausto Coppi (che però non le vinse consecutivamente, ndr). Era il grande favorito dell’ultima Monumento della stagione, su un percorso di 241 km con partenza da Como e arrivo a Bergamo. Come prevedibile il 27enne Pogacar ha attaccato sul tratto in salita più duro del Passo di Ganda, a 37 km dal traguardo, un forcing micidiale grazie anche all’aiuto dei compagni di squadra, il messicano Isaac Del Toro e il polacco Rafal Majka. 🔗 Leggi su Lapresse.it
