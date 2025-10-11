Pogacar leggendario | quinto trionfo di fila nel Lombardia e supera così Coppi
Anche il Mito ne vinse 5, ma non di seguito. Pure l'ultima Classica Monumento del 2025 va al campione del mondo, che scatta a 30 km dall'arrivo, agguanta Simmons in fuga e fa subito il vuoto, gli resiste alle spalle solo Evenepoel, che arriva a 1'48". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
POGACAR MANTIENE LE PROMESSE E VINCE LA TRE VALLI VARESINE Dopo l'annullamento della scorsa edizione della Tre Valli Varesine a causa del maltempo, Tadej Pogacar aveva promesso agli organizzatori della corsa che si sarebbe ripresentato l' - facebook.com Vai su Facebook
