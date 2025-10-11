Pogacar fenomeno anche di slalom in bici | il dribbling incredibile tra i paletti spartitraffico

Pogacar autore dell'ennesima prodezza stagionale, dominando il Lombardia e stracciando il record di Coppi, in un assolo entusiasmante, con una lucidità pazzesca: dribblando prima del traguardo paletti antitraffico e salutando il compagno Majka alla sua ultima fatica da professionista: "Rimpianti? No, non ne ho". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pogacar - fenomeno

Fenomeno Pogacar, ha stra-dominato anche il Tour. Ma Vingegaard dov'è?

Tadej Pogacar per riscrivere la storia. Remco Evenepoel e Paul Sexais per rompere l’egemonia del fenomeno sloveno - facebook.com Vai su Facebook

Infinito Pogacar, vince anche il titolo europeo dei fenomeni. Evenepoel di nuovo 2°, resa di Vingegaard. Scaroni ottimo 4° - X Vai su X

Pogacar fenomeno anche di slalom in bici: il dribbling incredibile tra i paletti spartitraffico - Pogacar autore dell'ennesima prodezza stagionale, dominando il Lombardia e stracciando il record di Coppi, in un assolo entusiasmante, con una lucidità ... Riporta fanpage.it

Pogacar criticato per le foto sui social: 'Fare video in bici è il problema del ciclismo' - Ad un mese e mezzo dal trionfale arrivo del Tour de France, vinto per la terza volta con ben sei vittorie di tappa, Tadej Pogacar sta per tornare in gruppo. Segnala it.blastingnews.com