Pogacar fenomeno anche di slalom in bici | il dribbling incredibile tra i paletti spartitraffico

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pogacar autore dell'ennesima prodezza stagionale, dominando il Lombardia e stracciando il record di Coppi, in un assolo entusiasmante, con una lucidità pazzesca: dribblando prima del traguardo paletti antitraffico e salutando il compagno Majka alla sua ultima fatica da professionista: "Rimpianti? No, non ne ho". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pogacar autore dell'ennesima prodezza stagionale, dominando il Lombardia e stracciando il record di Coppi, in un assolo entusiasmante, con una lucidità ...

