Pogacar è leggenda | domina a Bergamo e vince il quinto Lombardia consecutivo
Bergamo. “Chi tifiamo oggi? Pogacar”, “Siamo qui per Tadej”, “Spero di vedere il campione del mondo in fuga”. Sono le frasi che si sentono più spesso per le strade di Bergamo e della provincia, nelle quali decine di migliaia di appassionati si sono riversati in massa per non perdersi il passaggio di un campione che è già leggenda. Tadej Pogacar vince il quinto Lombardia consecutivo, diventa il primo a riuscirsi nella storia, agganciando Coppi in quanto a successi e superandolo per trionfi messi in fila. È uno show quasi personale, quello messo in moto dal campione del mondo in carica, il più forte per distacco, che dimostra ancora una volta la sua manifesta superiorità rispetto a tutti gli avversari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
