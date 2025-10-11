Pogacar come Coppi quinta vittoria al Lombardia
Ennesimo capolavoro dello sloveno, secondo Evenepoel BERGAMO - Tadej Pogacar vince l'edizione numero 119 del Giro di Lombardia. Successo in solitaria a Bergamo per il 27enne sloveno della UAE Emirates XRG, che iscrive il suo nome nell'albo d'oro per la quinta volta di fila: il campione del mondo e d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
