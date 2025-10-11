Pochi taxi lunghe attese e disagi | Chiediamo licenze stagionali

File per i taxi e nessun mezzo per arrivare in centro. Varie segnalazioni alla nostra redazione perchè decine di persone erano in attesa del taxi giovedì alla stazione alle otto e mezzo di sera, finendo per aspettare a lungo. Alla fine qualcuno, preso dallo sconforto, ha deciso di andare a piedi. Pochi mezzi a disposizione evidentemente in un periodo favorevole per il turismo senese. "A settembre-ottobre tutte le strutture alberghiere sono in overbooking. A luglio e agosto questo problema non c’era, perché a Siena non c’era nessuno - spiega Giacomo Sanò (foto), presidente della cooperativa Taxi Siena -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pochi taxi, lunghe attese e disagi: "Chiediamo licenze stagionali"

In questa notizia si parla di: pochi - taxi

Per una madre il momento in cui è divertente essere genitori dura solo pochi anni: “Dopo siamo taxi e bancomat”

Ecco una proposta fresca e diretta Roma è a portata di tap! Con l’app Samarcanda Plus prenoti il tuo taxi in pochi secondi, segui l’arrivo in tempo reale e viaggi senza pensieri. Scaricala ora e scopri la #CuraSamarcanda iOS & Android disponibili # - facebook.com Vai su Facebook

Pochi taxi, lunghe attese e disagi: "Chiediamo licenze stagionali" - Quello della scarsità di mezzi in determinati periodi, e del grande prolungamento dell’attesa che ne deriva per gli utenti, è quindi problema noto agli addetti ai lavori, e sarebbe dato dalla forte ... Si legge su msn.com

120mila corse al mese e meno attese: il bilancio del nuovo sistema taxi di Fiumicino - Da aprile 2024 al Leonardo da Vinci è attivo il sistema di abbinamento automatico delle corse taxi tramite l'app Taxifly. Segnala romatoday.it