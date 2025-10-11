Playoff più vicini per l’Italia | tris all’Estonia in gol anche Pio Esposito papera di Donnarumma

L’Italia, quantomeno, blinda il secondo posto nel proprio girone delle Qualificazioni per i Mondiali 2026. Alla Le Coq Arena di Tallinn, infatti, gli Azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso superano i baltici con il punteggio di 3-1 e allungano a +3 su Israele (sommerso da 5 gol in Norvegia) che verrà a farci visita martedì a Udine. L’Estonia è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Hein in porta, Peetson, Paskotski, Kuusk e Saliste in difesa, quindi in mediana Shein e Palumets, mentre Saarma, Soomets e Kait agivano alle spalle di Tamm. L’Italia, invece, si è schierata con il 4-4-2 con Donnarumma tra i pali, quindi Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco in difesa con Orsolini e Raspadori esterni alti e Tonali e Barella in mezzo, mentre davanti Retegui faceva coppia con Kean. 🔗 Leggi su Oasport.it

