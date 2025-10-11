Pjanic rivela | C’è una differenza sostanziale tra Juve e Roma Non appena arrivai a Torino mi accorsi immediatamente che…
Pjanic rivela: «C’è una differenza sostanziale tra Juve e Roma». Poi svela un retroscena relativo al suo arrivo a Torino: cosa ha detto alla Gazzetta. Miralem Pjanic, l’ex regista tra le altre di Roma e Juventus, torna a parlare a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del bosniaco. ROMA IN ALTO – « Bello, bellissimo rivedere la Roma così in alto, mi sento ancora parte dell’ambiente e spero davvero che sia l’anno buono per un piazzamento finale esaltante ». LA SQUADRA STUPISCE – « In verità non tanto, perché in panchina c’è proprio un allenatore del calibro di Gasp. È un tecnico che bisogna lasciare lavorare e seguire senza esitazioni, con lui c’è molto da fare e da conquistare in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
