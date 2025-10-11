Pjanic | La Roma del grande Gasp come la mia del 2013 Dybala decisivo Io? Forse torno in Italia…

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista bosniaco punta sui giallorossi: “Il miglior acquisto è il tecnico, con lui la squadra può vivere un’annata da Champions e come Paulo ce ne sono pochi. L’Italia è la mia seconda casa, non si sa mai". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

