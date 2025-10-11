Pjanic | Con Gasperini calcio disciplina avevo consigliato Koné a Benatia

Roma prima in classifica contro ogni pronostico, in un inizio di campionato bello quasi quanto quello del 2013 con Rudi Garcia al comando. Allora metronomo del centrocampo era un certo Miralem Pjanic, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato di passato e presente giallorosso: “Quella squadra là, con Totti, De Rossi e Maicon era superiore qualitativamente. Quella di oggi è un’espressione della stagione precedente, con un Gasperini in più che esprime un calcio all’insegna della disciplina. È un gruppo pronto fisicamente, difficile da affrontare. Con Gasp devi correre per giocare, si attacca e si difende in undici”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

