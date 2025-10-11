Pizzoccheri cascate massaggi castagne e teatro dialettale | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra del raviolo nostrano a Covo, il Festival della Valtellina a Spirano, FestinForna a Fornasotto (Pontirolo Nuovo), il Festival del Ben-Essere ad Azzano San Paolo e l’OktoberFest a Costa di Mezzate. Da annotare, inoltre, l’ultima apertura stagionale delle Cascate del Serio a Valbondione con la sagra dei prodotti tipici (domenica), lo spettacolo “Colleoni” a Treviglio, lo spettacolo “Alda Merini” al Gavazzeni, “La storia siamo noi” a Ponte San Pietro, “Il Re Leone” a Parre, commedia dialettale a Brusaporto, Nembro e Pedrengo, l’omaggio a De Gregori a San Giovanni Bianco, il party anni 80 con special guest Ivan Cattaneo al Druso di Ranica, Fiato ai libri, la sagra della castagna a Redivivo (Averara), la sagra d’autunno a Ponte Giurino, la festa delle castagne a Bracca, “Castanea” a Pradalunga, le Giornate Fai d’Autunno, la castagnata negronese e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

