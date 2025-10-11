Pittori della Pescheria Vecchia 45 anni senza rughe
Teatro Moderno di Savignano pieno di gente per la serata celebrativa di festa per i 45 anni dei ‘Pittori della Pescheria Vecchia’, con l’intrattenimento musicale di Sergio Casabianca Quartet con Francesco Montesi alla tastiera, Filippo Montesi alla chitarra elettrica e Marco Talevi alla batteria. All’inizio ci sono stati gli interventi del vicepresidente Nereo Castellani e di Werther Vincenzi presidente della associazione e quelli di Roberta Armuzzi assessora alla cultura del Comune di Savignano sul Rubicone e di Tania Bocchini sindaca di Sogliano e presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Savignano, i 'Pittori della pescheria vecchia' celebrano 45 anni di attività con due giornate di festa
