Pisilli tra Roma e Nazionale | futuro da stella o meteora azzurra?
La brillante prestazione con la maglia della nazionale azzurra under 21 contro la Svezia ha riacceso i riflettori su uno dei protagonisti giallorossi degli ultimi anni: Nicolò Pisilli. Con gli azzurrini è stato fondamentale siglando una doppietta e sfiorando il terzo gol, negato solo dal palo; questa non è stata l’unica occasione in cui si è esaltato con la maglia italiana ma anzi nel tempo è divenuto uno dei pilastri della formazione ora allenata da Silvio Baldini. Dopo questa ennesima prestazione di qualità, sono stati molti i tifosi a esaltarlo e a incitare una sua convocazione nella nazionale maggiore di Rino Gattuso; l’ostacolo però che ancora non ha permesso la realizzazione di questo salto è, però, la netta differenza tra le prestazioni in maglia azzurra e quelle con la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: pisilli - roma
Pisilli il nuovo Pasalic? Il jolly della Roma di Gasperini
Roma, Pisilli: "Un anno fa impensabile essere qui. Nazionale è esperienza unica"
Roma, Pisilli: “Il rinnovo non influenza le prestazioni. Ogni giorno con Gasperini miglioriamo”
Niccolò Pisilli super protagonista con la maglia dell’Italia Under 21 Doppietta del centrocampista della Roma nella vittoria per 4-0 degli azzurrini di Silvio Baldini contro i pari età della Svezia Una grande prova che rilancia le ambizioni di Pisilli, anche in - X Vai su X
Italia U21, Pisilli: “A Roma cerco di dare sempre il 100%. Non c’è nessun problema con Gasp” https://romanews.eu/italia-u21-pisilli-a-roma-cerco-di-dare-il-100-non-ce-nessun-problema-con-gasp/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Pisilli show con l'Italia Under 21, ma con la Roma non decolla. Tra ruolo e futuro: cosa può succedere - Settantadue minuti in campo e una doppietta per Niccolò Pisilli che ha trascinato l’ Italia Under 21 ... Scrive msn.com
Italia U21, Pisilli: "Nessun problema con Gasperini. Cerco sempre di dare il massimo" - Il centrocampista della Roma dopo il successo contro la Svezia: "Voglio migliorare sia con la Nazionale, sia in giallorosso. Secondo ilromanista.eu