La brillante prestazione con la maglia della nazionale azzurra under 21 contro la Svezia ha riacceso i riflettori su uno dei protagonisti giallorossi degli ultimi anni: Nicolò Pisilli. Con gli azzurrini è stato fondamentale siglando una doppietta e sfiorando il terzo gol, negato solo dal palo; questa non è stata l’unica occasione in cui si è esaltato con la maglia italiana ma anzi nel tempo è divenuto uno dei pilastri della formazione ora allenata da Silvio Baldini. Dopo questa ennesima prestazione di qualità, sono stati molti i tifosi a esaltarlo e a incitare una sua convocazione nella nazionale maggiore di Rino Gattuso; l’ostacolo però che ancora non ha permesso la realizzazione di questo salto è, però, la netta differenza tra le prestazioni in maglia azzurra e quelle con la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pisilli tra Roma e Nazionale: futuro da stella o meteora azzurra?