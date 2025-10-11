Piscine è corsa contro il tempo L’accelerazione del commissario

Arrivano novità per quanto concerne lo stadio dell’acqua di Iolo e soprattutto la Piscina di via Roma. Partiamo dal primo fronte: dopo l’incontro tenuto a Roma dieci giorni fa fra il commissario straordinario Claudio Sammartino e il Governo, in particolare con il capo dipartimento dello sport, per esaminare lo stato della piscina olimpionica finanziata con fondi Pnrr attualmente ferma in attesa dell’approvazione esecutiva, ieri c’è stata una videoconferenza tra gli uffici comunali sport e salute, il dipartimento dello sport, la ditta appaltatrice e i soggetti incaricati della verifica. L’obiettivo è chiaro: cercare di accelerare i tempi per ottenere il via libera al progetto esecutivo e arrivare quanto prima alla posa della prima pietra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

