Piromane arrestato nel Cilento | in carcere un 40enne responsabile di incendi dolosi
Un grave episodio di criminalità ambientale ha scosso il Cilento nelle ultime settimane, culminando con l'arresto di un uomo di 40 anni, T. G., accusato di essere il responsabile di una serie di roghi che hanno devastato la ricca macchia mediterranea del territorio L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
