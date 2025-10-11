Piromane arrestato nel Cilento | in carcere un 40enne responsabile di incendi dolosi

Cilentoreporter.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave episodio di criminalità ambientale ha scosso il Cilento nelle ultime settimane, culminando con l'arresto di un uomo di 40 anni, T. G., accusato di essere il responsabile di una serie di roghi che hanno devastato la ricca macchia mediterranea del territorio L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

piromane arrestato nel cilento in carcere un 40enne responsabile di incendi dolosi

© Cilentoreporter.it - Piromane arrestato nel Cilento: in carcere un 40enne responsabile di incendi dolosi

In questa notizia si parla di: piromane - arrestato

È stato arrestato il piromane dietro all'incendio alla palazzina Ater di Cervignano

Incendio in Irpinia, arrestato piromane ripreso dalle telecamere

Accende il fuoco e scappa, ma ci sono le telecamere: il video del piromane in azione, poi arrestato

piromane arrestato cilento carcerePicchia la moglie con un bastone da passeggio: 37enne arrestato in Cilento - L'uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Agropoli, nel Salernitano, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali ... Riporta fanpage.it

Arrestato piromane nell'Avellinese. Il video con l'uomo in azione - L'auto che rallenta, il braccio che si allunga fuori dal finestrino e lancia un innesco che, in pochi minuti, fa prendere fuoco alle sterpaglie. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Piromane Arrestato Cilento Carcere