Pippo Inzaghi | Vorrei diventare il Gasp del Palermo Siamo favoriti ma vince chi ha l' anima
Il tecnico punta alla quarta promozione in serie A: "Qui c'è la mia Champions, c'è tutto per restare. Col City ho confronti continui e stimolanti. E Guardiola mi ha detto che..". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: pippo - inzaghi
Pippo Inzaghi ‘gela’ la Reggiana. Toglie dal mercato Corona e Vasic
Il regalo speciale della Nuova Sondrio a Pippo Inzaghi
Il regalo speciale della Nuova Sondrio a Pippo Inzaghi: una bresaola prima dell'amichevole
Super Pippo #Inzaghi torna in Serie A Ecco dove allenerà ? https://bit.ly/PIPPO-INZAGHI_SERIE-A - facebook.com Vai su Facebook
02:23 - Il gol di Alexis Saelemaekers al 02:23 è il più veloce segnato dal #Milan in #SerieA da quello di Theo Hernández vs Venezia il 14 settembre 2024 al 01:29; contro il Napoli è invece il più veloce da quello di Pippo Inzaghi il 28 ottobre 2009 (al 2'). Fulmin - X Vai su X
Pippo Inzaghi: "Vorrei diventare il Gasp del Palermo. Siamo favoriti, ma vince chi ha l'anima" - Il tecnico punta alla quarta promozione in serie A: "Qui c'è la mia Champions, c'è tutto per restare. Come scrive gazzetta.it
Palermo-Reggiana 2-1, Inzaghi si gode la vittoria all'esordio - Il due a uno nella gara del sabato sera contro la Reggiana non è solo un prezioso risultato che vale tre ... Lo riporta rainews.it