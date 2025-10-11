Il tecnico punta alla quarta promozione in serie A: "Qui c'è la mia Champions, c'è tutto per restare. Col City ho confronti continui e stimolanti. E Guardiola mi ha detto che..". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pippo Inzaghi: "Vorrei diventare il Gasp del Palermo. Siamo favoriti, ma vince chi ha l'anima"