Pippo Inzaghi | Serie A? Equilibrata vincerà chi ha più voglia Addio Simone all’Inter? Forse era…

Ilnerazzurro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pippo Inzaghi. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Filippo Inzaghi ha espresso la sua opinione sulla lotta per il titolo in Serie A, individuando un equilibrio che renderà il campionato aperto fino all’ultimo. L’ex bomber di Juventus e Milan, oggi allenatore del Palermo, ha sottolineato come la fame e la coesione del gruppo saranno i veri fattori determinanti. “ Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre “, ha dichiarato Inzaghi, delineando un quadro in cui ogni grande squadra può giocarsi le proprie carte fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: pippo - inzaghi

