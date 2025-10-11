Pippo Inzaghi | Serie A? Equilibrata vincerà chi ha più voglia Addio Simone all’Inter? Forse era…
Pippo Inzaghi. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Filippo Inzaghi ha espresso la sua opinione sulla lotta per il titolo in Serie A, individuando un equilibrio che renderà il campionato aperto fino all’ultimo. L’ex bomber di Juventus e Milan, oggi allenatore del Palermo, ha sottolineato come la fame e la coesione del gruppo saranno i veri fattori determinanti. “ Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. Chi ha più voglia vince, sempre “, ha dichiarato Inzaghi, delineando un quadro in cui ogni grande squadra può giocarsi le proprie carte fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: pippo - inzaghi
Pippo Inzaghi ‘gela’ la Reggiana. Toglie dal mercato Corona e Vasic
Il regalo speciale della Nuova Sondrio a Pippo Inzaghi
Il regalo speciale della Nuova Sondrio a Pippo Inzaghi: una bresaola prima dell'amichevole
Super Pippo #Inzaghi torna in Serie A Ecco dove allenerà ? https://bit.ly/PIPPO-INZAGHI_SERIE-A Vai su Facebook
02:23 - Il gol di Alexis Saelemaekers al 02:23 è il più veloce segnato dal #Milan in #SerieA da quello di Theo Hernández vs Venezia il 14 settembre 2024 al 01:29; contro il Napoli è invece il più veloce da quello di Pippo Inzaghi il 28 ottobre 2009 (al 2'). Fulmin - X Vai su X
Pippo Inzaghi su Simone: “Mi telefona dopo tutte le partite del Palermo: è contento e…” - È chiaro che il Milan può avere il vantaggio che ha avuto il Napoli l'anno scorso", dice Inzaghi sullo scudetto ... Riporta msn.com
Solidità, valorizzazione ed esperienza: come è cambiato il Palermo con Inzaghi - Il Palermo vola con Pippo Inzaghi: cosa è cambiato rispetto allo scorso anno con l'arrivo dell'allenatore piacentino ... gianlucadimarzio.com scrive