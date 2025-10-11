Pippo Inzaghi non ha dubbi | Mio fratello Simone un top penso fosse giusto per lui andare via dall’Inter dopo…

Inter News 24 L’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha parlato di suo fratello Simone e della decisione di quest’ultimo di lasciare l’Inter in estate. Intervistato da Repubblica, Pippo Inzaghi dice la sua sulla lotta scudetto di quest’anno in Serie A e poi si sofferma sulla decisione presa in estate da suo fratello Simone di lasciare l’Inter e l’Italia per trasferirsi all’Al Hilal. SULLA LOTTA SCUDETTO – « Juventus e Milan sono costrette a lottare per lo scudetto, al pari di Napoli, Inter e Roma. Sarà un campionato equilibrato, il Milan magari senza Champions può avere un vantaggio. La differenza la fanno la continuità e il gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

