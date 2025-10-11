Pio Esposito segna il primo gol in Nazionale e manda un messaggio preciso | A chi mi scredita

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo gol in azzurro da bomber di razza e parole decise e precise. Francesco Pio Esposito conferma di essere perfettamente calato nel ruolo che Inter e Nazionale gli stanno riservando: "Io penso solo a me stesso, non ascolto nessuno. E ringrazio la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esposito - segna

Nazionali, l’Inter brilla in azzurro: Bastoni segna, Barella e Dimarco convincono, minuti per Pio Esposito

Adani convinto: «Pio Esposito va difeso anche se non segna. Chivu deve ancora fare il salto ma…»

Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l’Inter vince 2-0: immancabile la firma di Lautaro

pio esposito segna primoPio Esposito segna il primo gol in Nazionale e manda un messaggio preciso: “A chi mi scredita” - Francesco Pio Esposito conferma di essere perfettamente calato nel ruolo che Inter e Nazionale gli stanno riservando: “Io penso solo ... Si legge su fanpage.it

pio esposito segna primoPrima gioia azzurra per Pio Esposito: "Devo ancora realizzare. Ma è solo l'inizio" - Primo gol in Nazionale per Francesco Pio Esposito, che ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 3- tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Segna Primo