Pio Esposito segna il primo gol in Nazionale e manda un messaggio preciso | A chi mi scredita

Primo gol in azzurro da bomber di razza e parole decise e precise. Francesco Pio Esposito conferma di essere perfettamente calato nel ruolo che Inter e Nazionale gli stanno riservando: "Io penso solo a me stesso, non ascolto nessuno. E ringrazio la mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Italia batte l’Estonia e segna tre gol con tutti e tre i suoi attaccanti: la sblocca Kean, raddoppia Retegui e Pio Esposito, segnando il primo gol con la Nazonale maggiore, trova il terzo - X Vai su X

