Pio Esposito nel post gara | Grato per la fiducia di tutti Ora penso questo
Le dichiarazioni di dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali) Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore azzurro, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per la Qualificazioni ai Mondiali 2026 LE DICHIARAZIONI – «Ringrazio il mister e la squadra per la fiducia. Il gruppo è fantastico e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - post
Ultimissime Inter LIVE: idea per il post Sommer? Le ultime sulla seduta odierna degli uomini di Chivu e su Esposito
Chivu post Cagliari Inter: «Contenti di averla sbloccata subito. Su Esposito…»
Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter: «Tre punti pesanti, dà morale per la Champions. Esposito? Ecco cosa penso»
Passione Inter. . Il post Cagliari-Inter 0-2, Serie A, Pio Esposito, Lautaro Martinez e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia, Kean (che poi si infortuna), Retegui e Pio Esposito: i commenti post gara - Vittoria dell'Italia a Tallin contro l'Estonia e tre punti per le qualificazioni Mondiali 2026: i commenti post gara. Come scrive europacalcio.it
Chivu dopo Cagliari Inter: “Pisacane mi ha sorpreso”, poi l’annuncio su Pio Esposito - Nel post gara di Cagliari Inter ha parlato il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ed ha rilasciato dichiarazioni importanti. Lo riporta spaziointer.it