Pio Esposito le sensazioni dopo il match | È stata molto emozionante è un gol importante con la maglia più importante

Inter News 24 Pio Esposito, la gioia del classe ’05 dopo la prima rete con la maglia della Nazionale Azzurra: le parole del centravanti. Dopo il suo primo gol in Nazionale, realizzato nella vittoria per 3-1 contro l’Estonia, Pio Esposito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai, esprimendo la sua emozione per il traguardo raggiunto e riflettendo sulle critiche e gli elogi che ha ricevuto. Le emozioni di un debutto in Nazionale. Pio Esposito ha parlato con visibile emozione del gol segnato con la maglia azzurra, un momento tanto atteso nella sua carriera. IMPORTANZA – «Sicuramente è stata molto emozionante, sono molto contento e molto emozionante, è un gol importante con la maglia più importante per ogni italiano, la indossi da bambino quando tiri i primi calci al pallone» Queste le parole che ha dichiarato il giovane attaccante, che ha sottolineato l’importanza del risultato personale nel contesto della sua carriera e della maglia che rappresenta. 🔗 Leggi su Internews24.com

