Pinuccio | Al liceo rubavo la focaccia alla prof oggi do voce alla gente La chiamata di Striscia? Pensavo fosse uno scherzo L' intervista
«Offrirò molti caffè per tenere svegli almeno gli amici»: Alessio Giannone, alias Pinuccio, di Bari, è pronto per sbarcare su La7 in seconda serata con il nuovo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: pinuccio - liceo
“Non possiamo rimanere indietro. Anche gli studenti devono prendere una posizione netta e concreta sulla questione palestinese”. Sempre più scuole di Roma stanno manifestando contro Israele: dopo il Rossellini e il Cavour, oggi anche il Liceo Socrate è in - facebook.com Vai su Facebook
Pinuccio: «Al liceo rubavo la focaccia alla prof, oggi do voce alla gente. La chiamata di Striscia? Pensavo fosse uno scherzo». L'intervista - «Offrirò molti caffè per tenere svegli almeno gli amici»: Alessio Giannone, alias Pinuccio, di Bari ... Si legge su quotidianodipuglia.it