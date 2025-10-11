Pinuccio | A La7 racconto la periferia d'Italia che muore Striscia? Da Mediaset nessuna novità ma penso ad altro
Pinuccio racconta a Fanpage il suo nuovo programma su La7, un viaggio ironico nei piccoli paesi d’Italia, e riflette sul suo ruolo a Striscia: “Ora ho la testa su altro, sul futuro del programma deve decidere la rete. Continuo a sentire Ricci”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La7, in prima tv il docu L'ultima fila, storia di Pippo Fava - Il 15 settembre, a cento anni dalla nascita di Giuseppe "Pippo" Fava, La7 propone in prima TV, in seconda serata, il documentario. Riporta ansa.it