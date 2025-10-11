Pinocchio | la storia del burattino rivive in una mostra immersiva

Lifeandpeople.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Life&People.it C’è qualcosa di primordiale e, al tempo stesso, sorprendentemente innovativo nell’attraversare la storia senza tempo della fiaba di Pinocchio, riletta oggi attraverso i linguaggi dell’arte immersiva. A partire da oggi, – 11 ottobre – la Cattedrale dell’Immagine di Firenze offre l’opportunità unica di compiere un viaggio multisensoriale, attraverso la mostra “ Inside Pinocchio – Immersive Exhibition ”. Qui, il classico si fa spazio e la narrazione diventa esperienza tangibile. In un allestimento pensato per distruggere le distanze tra spettatore e racconto, l’opera prende forma come percorso in cui la materia visiva e sonora si fonde con la memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pinocchio - storia

Lucignolo (Koopmeiners) e Pinocchio (Lookman): la storia si ripete per un’Atalanta che vuole tutelarsi

pinocchio storia burattino rivivePinocchio, il burattino è una giostra per gli occhi nella nuova mostra immersiva - A Firenze apre un’altra esibizione dedicata alla fiaba di Collodi e promette di catturare i più piccoli anche con la realtà virtuale di Redazione Mamme ... Riporta mammemagazine.it

Pinocchio: la fiaba di Collodi prende vita con una mostra immersiva a Firenze - “Inside Pinocchio – Immersive Exhibition” è la rassegna dedicata al classico della letteratura per l'infanzia. Come scrive artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Pinocchio Storia Burattino Rivive