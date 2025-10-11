Pinocchio | la storia del burattino rivive in una mostra immersiva

Life&People.it C’è qualcosa di primordiale e, al tempo stesso, sorprendentemente innovativo nell’attraversare la storia senza tempo della fiaba di Pinocchio, riletta oggi attraverso i linguaggi dell’arte immersiva. A partire da oggi, – 11 ottobre – la Cattedrale dell’Immagine di Firenze offre l’opportunità unica di compiere un viaggio multisensoriale, attraverso la mostra “ Inside Pinocchio – Immersive Exhibition ”. Qui, il classico si fa spazio e la narrazione diventa esperienza tangibile. In un allestimento pensato per distruggere le distanze tra spettatore e racconto, l’opera prende forma come percorso in cui la materia visiva e sonora si fonde con la memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

